Депутаты коснулись вопроса возможности применения механизма ОДКБ в Украине

Механизмы ОДКБ работают только при нападении на одно из государств-членов ОДКБ. Как сообщает «Арменпресс», это заявил член фракции «Гражданский договор» Национального собрания Ваагн Алексанян, какова будет позиция Армении, если партнер по ОДКБ - Россия предложит реализовать механизмы ОДКБ, как это было в случае с Казахстаном.

«Необходимо отметить, что механизмы ОДКБ срабатывают при нападении на одно из государств-членов ОДКБ, перенос боевых действий на территорию России, по крайней мере на данный момент, я не считаю вероятным», - сказал Алексанян.

Эдуард Агаджанян, касаясь вопроса, сказал, что такой вопрос в данный момент не обсуждается, поэтому он не хотел бы высказывать позицию по несуществующей повестке. «Я думаю, если создастся такая конкретная ситуация, вопрос будет обсуждаться по ситуации, обоснованно», - сказал он.