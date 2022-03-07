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От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД

От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД

Москва надеется, что Берлин поймет бесперспективность "сжигания мостов", от отношений двух стран будет зависеть мир на континенте, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придет понимание бесперспективности "сжигания мостов", ведь "послезавтра" наступит обязательно", - сказал Тяпкин.

По его словам, "при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будет зависеть мир и процветание на континенте."


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