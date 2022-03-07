В Китае зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с февраля 2020 года

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 769 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с конца февраля 2020 года. Как передает Арменпресс, об этом

свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, 243 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 327 человек, остальные 442 - бессимптомные носители.

Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заболевших ковидом с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 4,8% в сутки и составляет 3 837 (5 861 вместе с бессимптомниками, которые тоже помещены под присмотр врачей). Только 11 из них в тяжелом состоянии. Таким образом, по количеству инфицированных в больницах ситуация схожа с тем, что было в марте 2020 года, когда первую и самую мощную волну пандемии в Китае удалось подавить. Примерно 41% из проходящих лечение заразились на территории страны, остальные 59% прибыли из-за границы.

Официально за все время в материковой части КНР переболели 111,19 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей. Летальных исходов от ковида в КНР не было зафиксировано с 25 января прошлого года, с начала пандемии в стране умерли 4 636 человек.