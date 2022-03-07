Конгресс США намерен одобрить выделение $10 млрд для помощи Украине

Конгресс США планирует одобрить на начавшейся неделе предоставление $10 млрд Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорится в письме, которое направила законодателям спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и которое было распространено в воскресенье.

"Администрация [президента США Джо] Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую поддержку для Украины в размере $10 млрд, - говорится в послании. - Конгресс планирует одобрить данное экстренное финансирование на этой неделе".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.