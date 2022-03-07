СМИ: Совбез ООН планирует провести заседание по ракетным запускам КНДР

Совет Безопасности ООН планирует провести закрытое заседание из-за последнего ракетного запуска КНДР. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском министерстве иностранных дел.

"Некоторые члены Совета Безопасности запросили проведение закрытого заседания в связи с запуском Пхеньяном баллистической ракеты 5 марта. Насколько мне известно, оно начнется в понедельник в первой половине дня по местному времени в Нью-Йорке", - рассказал дипломат. Он добавил, что Сеул поддерживает тесную связь по этому вопросу с США и другими ключевыми странами в Совбезе.

В субботу Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету средней дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Снаряд пролетел около 270 км, максимальная высота составила 560 км. В КНДР сообщили, что девятый с начала года ракетный запуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника.

Yonhap отмечает, что Совет Безопасности уже собирался 28 февраля для обсуждения ракетного запуска, осуществленного КНДР 27 февраля.