“Новая книга” - 6/22: Нар-Дос, Агата Кристи, Дмитрий Тренин

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Нар-Дос: Наш район: (Рассказы)

Цикл рассказов Нар-Доса (1867-1933) “Наш район” является одной из ценностей армянской классической литературы. Людей, утративших человеческое лицо, Нар-Дос показывает в иной ипостаси, в общинном, можно сказать, животном образе. Издательство: “Антарес”.

Переводная литература

Агата Кристи: Убийство на поле для гольфа

Убийство на поле для гольфа - третья книга Агаты Кристи, одно из самых известных ее произведений. Оно впервые было опубликовано в 1923 году в Великобритании. Частного сыщика Эркюля Пуаро письмо богача Поля Рено приводит во Францию. Однако по прибытии он узнает, что его клиент убит, его тело было найдено на поле для гольфа с ножевым ранением в спину. Издательство: “Edit Print”.

Документальная литература

Дмитрий Тренин: Новый баланс сил

Россия с 2014 года заметно активизировала свою внешнюю политику, но четкой стратегии пока не видно. В советское время Москва конкурировала с США за влияние во всем мире, пытаясь после 1991 года стать частью Запада. Должна ли Россия снова стать сверхдержавой, как сбалансировать внутренние возможности и внешнюю активность, как строить отношения с непосредственными соседями, есть ли перекресток с США и Западной Европой? В этой книге российский эксперт-международник Дмитрий Тренин исследует основы, на которых строятся отношения России с другими странами. Подведен итог внешней политики Москвы в период правления Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Владимира Путина. Анализируя успехи, неудачи и ошибки недавнего прошлого, автор предлагает задуматься над тем, как России следует выстраивать самостоятельную и взвешенную внешнеполитическую стратегию в быстро меняющемся мире. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.