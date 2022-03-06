Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Минздрав РА сообщает о местах размещения мобильных пунктов вакцинации 8 марта

Минздрав РА сообщает о местах размещения мобильных пунктов вакцинации 8 марта

Министерство здравоохранения Армении на своей странице в Facebook сообщило, где 8 марта будут действовать мобильные пункты вакцинации в Ереване.

Как передает Арменпресс, эти пункты будут действовать:  на площади Республики, возле 2-го Дома правительства — с 12: 00 по 00-17 часов;  в торговых центрах Rossia-mall  — с 12։00 по 00-16 часов и  Rio mall  — с14 ։ 00 по 19։00 часов.

 


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