Минздрав РА сообщает о местах размещения мобильных пунктов вакцинации 8 марта

Министерство здравоохранения Армении на своей странице в Facebook сообщило, где 8 марта будут действовать мобильные пункты вакцинации в Ереване.

Как передает Арменпресс, эти пункты будут действовать: на площади Республики, возле 2-го Дома правительства — с 12: 00 по 00-17 часов; в торговых центрах Rossia-mall — с 12։00 по 00-16 часов и Rio mall — с14 ։ 00 по 19։00 часов.