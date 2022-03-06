Главы МИД РА и Сирии обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и его сирийский коллега - министр иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад 6 марта обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Сирийской Арабской Республикой

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, в своем послании министр Арарат Мирзоян, в частности, отметил, что армяно-сирийские отношения зиждутся на основе взаимного уважения и доверия, что неоднократно проявлялось в трудных ситуациях гуманитарной и моральной поддержкой между двумя народами и государствами. Министр также подчеркнул особую роль армянской общины Сирии - как моста дружбы между двумя народами и странами.

Согласно источнику, министр иностранных дел РА выразил уверенность, что в ближайшие годы армяно-сирийские дружественные отношения будут еще больше расширяться и укрепляться.

По сообщению МИД РА, министр иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад, направив министру иностранных дел РА самые теплые поздравления, отметил, что дружественные отношения между нашими странами в различных сферах неуклонно развивались. Сирийская сторона выразила готовность еще больше углублять армяно-сирийские отношения, укреплять исторические связи — на благо двух дружественных народов и стран.