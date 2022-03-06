После войны все вернулись в родные места: ЗПЧ РА Григорян посетила село Храморт в Арцахе 

5 марта в рамках своего визита в Арцах Защитник прав человека РА Кристине Григорян встретилась с Генеральным прокурором Республики Арцах, Защитником прав человека Республики Арцах, а также побывала в селе Храморт в Аскеранском районе Арцаха и на месте ознакомилась с ситуацией.

Как сообщает Арменпресс, об этом Защитник прав человека РА сообщила на своей странице в Facebook.

«В рамках своего рабочего визита в Арцах я продолжила встречи в Генеральной прокуратуре. Встретилась с генеральным прокурором Арцаха Гургеном Нерсисяном, который подробно рассказал о действиях азербайджанской стороны, направленных на нарушение нормальной жизни приграничных населенных пунктов, оказание психологического давления на жителей и создание среди них паники.

Затем я посетила село Храморт Аскеранского района, на месте ознакомилась с существующими проблемами, узнала не только тревожные, но и хорошие новости: эмиграции из села после войны не было, все вернулись и вновь поселились в родном Храморте.

В конце дня мы с Защитником прав человека Арцаха Гегамом Степаняном отправились в одно из мест временного проживания перемещенных лиц, где мы ознакомились с условиями и проблемами жителей, провели теплые беседы с семьями", - говорится в сообщении.

Прокуратура Арцаха ранее сообщала, что Азербайджан продолжает нагнетать напряженную обстановку в районе села Храморт. Утром 6 марта Азербайджан интенсивно обстреливал село, ситуация урегулировалась благодаря российским миротворцам.