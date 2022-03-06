Армянские гимнасты — среди обладателей наибольшего числа наград розыгрыша Кубка этого года

Армянские гимнасты пока завоевали наибольшее количество медалей на состоявшихся до сих пор соревнованиях розыгрыша Кубка мира.

Как сообщает Арменпресс, после двух туров Кубка мира по гимнастике армянские и украинские гимнастки завоевали по 6 медалей.

Исторический результат в составе сборной Армении зафиксировал Артур Давтян (прыжки с шестом), завоевавшей две золотые медали за одну неделю на Кубке - в Котбусе и Дохе. Ваагн Давтян (кольца) также завоевал золотую медаль. Артур Аветисян (кольца) завоевал серебряную медаль, а Арутюн Мердинян (упражнения на коне) завоевал бронзовую медаль.

На чемпионате мира предстоят еще два тура — 3-20 марта в Каире, столице Египта, а следующий, уже финальный этап пройдет в Баку. Армения не примет участие в последнем туре.