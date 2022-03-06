Гюмрийский искусствовед Гоар Смоян создает серию современные "Женщины Гюмри".

Как передает "Арменпресс", иллюстрированная книга Гоар Смоян "Женщины Гюмри" - это инициатива "открыть" влиятельных женщин города Кумайри-Александрополь-Ленинакан-Гюмри, рассказать о них языком искусства. Она создает иллюстрации в стиле комиксов, где в доступной форме представляется панорамная история критической мысли гюмрийских женщин.

Художница начала проект еще до чумы. «Хотя Гюмри и считался традиционалистским городом, тем не менее здесь жили смелые женщины, занимавшиеся интеллектуальной и политической деятельностью. Меня, как художника, всегда волновала эта тема, и мое обращение к женщинам должно было идти через искусство», - говорит Гоар, представляя свои иллюстрации Арменпресс.

В книге представлен ряд образов: революционная писательница Шушаник Кургинян, прозаики, поэты Элен Бюзанд, Арменуи Тигранян, советско-армянские художницы - сестры Мариам и Ерануи Асламазян, Елизавета Мушегян, открывшая первый на Кавказе фотосалон. Автор представляет также соучредителей основанных в 19 веке женских школ Сааканушянц - «Аргутян», гимназии «Олгинян» и др., сыгравших значительную роль в воспитании и воспитании подрастающего поколения.

«Сегодня очень можно представить в многослойной истории Гюмри процесс приобретения женщинами Гюмри политических и гражданских прав, и вообще богатые традиции городской культуры города Кумайри-Александрополь-Ленинакан-Гюмри младшему поколению – в целях воспитания и ради осознания важности сохранения прав женщин», - говорит Гоар.

Иллюстрированный цикл завершается 1988-м годом — секретарем Ленинаканского горкома КПСС Донарой Арутюнян, известной певицей Флорой Мартиросян, поэтессой Таней Ованнисян, однако сам цикл еще будет продолжен.

«Я чувствую, что интерес велик, и поэтому мы обязательно продолжим, на этот раз со ссылкой на более современных женщин», — говорит Гоар.

Проект реализован при поддержке Женского фонда Армении.

Арменуи Мхоян