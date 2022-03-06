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Искусствовед Гоар Смоян создаст цикл современные "Женщины Гюмри"  

Искусствовед Гоар Смоян создаст цикл современные "Женщины Гюмри"  

Гюмрийский искусствовед Гоар Смоян создает серию современные "Женщины Гюмри".

Как передает "Арменпресс", иллюстрированная книга Гоар Смоян "Женщины Гюмри" - это инициатива "открыть" влиятельных женщин города Кумайри-Александрополь-Ленинакан-Гюмри, рассказать о них языком искусства. Она создает иллюстрации в стиле комиксов, где в доступной форме представляется панорамная история критической мысли гюмрийских женщин.

Художница начала проект еще до чумы. «Хотя Гюмри и считался традиционалистским городом, тем не менее здесь жили смелые женщины, занимавшиеся интеллектуальной и политической деятельностью. Меня, как художника, всегда волновала эта тема, и мое обращение к женщинам должно было идти через искусство», - говорит Гоар, представляя свои иллюстрации Арменпресс.

В книге представлен ряд образов: революционная писательница Шушаник Кургинян, прозаики, поэты Элен Бюзанд, Арменуи Тигранян, советско-армянские художницы - сестры Мариам и Ерануи Асламазян, Елизавета Мушегян, открывшая первый на Кавказе фотосалон. Автор представляет также соучредителей основанных в 19 веке женских школ Сааканушянц - «Аргутян», гимназии «Олгинян» и др., сыгравших значительную роль в воспитании и воспитании подрастающего поколения.

 «Сегодня очень можно представить в многослойной истории Гюмри  процесс приобретения женщинами  Гюмри политических и гражданских прав, и вообще богатые традиции городской культуры города Кумайри-Александрополь-Ленинакан-Гюмри младшему поколению – в целях воспитания и ради осознания важности сохранения прав женщин», - говорит Гоар.

Иллюстрированный цикл завершается 1988-м годом — секретарем Ленинаканского горкома КПСС Донарой Арутюнян, известной певицей Флорой Мартиросян, поэтессой Таней Ованнисян, однако сам цикл еще будет продолжен. 

«Я чувствую, что интерес велик, и поэтому мы обязательно продолжим, на этот раз со ссылкой на более современных женщин», — говорит Гоар.

Проект реализован при поддержке Женского фонда Армении.

 Арменуи Мхоян

 


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