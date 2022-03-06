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Левон Агасян в тройном прыжке лидирует в первенстве Балканских стран

Левон Агасян в тройном прыжке лидирует в первенстве Балканских стран

Член сборной Армении по легкой атлетике Левон Агасян завоевал золотую медаль в первенстве Балканских стран.

Как передает Арменпресс, в турнире по тройному прыжку в закрытых залах, который проходит в Балканских странах, Левон Агасян отметил результат 16 метров 26 см и занял первое место. За Агасяном следуют представители Греции и Турции.

Армения представлена здесь 8 спортсменами.

Первенство Балканских стран проходит с 1929 года. Первый турнир прошел в Афинах. В нем участвуют 23 страны. Армения начала участвовать в чемпионате с 2013 года.

 

 


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