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Азербайджан открыл интенсивную стрельбу в направлении Храморта: ситуацию урегулировали миротворцы РФ

Азербайджан открыл интенсивную стрельбу в направлении Храморта: ситуацию урегулировали миротворцы РФ

Утром 6 марта азербайджанская сторона вновь прибегла к провокации, открыв интенсивную стрельбу в направлении армянской стороны. Благодаря оперативной реакции российских миротворческих сил ситуацию удалось урегулировать.

Об этом Арменпресс сообщили в прокуратуре Республики Арцах.

 «В последние дни азербайджанские вооруженные силы регулярно проводят провокационные и напряженные действия Арцаха на позициях вокруг общины Храморт Аскеранского района. Всеми возможными способами предпринимается попытка разрушить нормальную жизнь деревни: проведение сельскохозяйственных работ, организацию обычного сельского быта.

После угроз применения военной силы, информационной атаки, психологического давления и распространения высказываний различного характера по громкоговорителям, сегодня азербайджанская сторона вновь прибегла к провокации, открыв интенсивную стрельбу в направлении армянской стороны. Благодаря оперативному реагированию российских миротворческих сил ситуация была урегулирована».

 

 


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