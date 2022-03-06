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COVID-19: в Армении подтверждено 115 новых случаев, умерли 8 человек

COVID-19: в Армении подтверждено 115 новых случаев, умерли 8 человек

По состоянию на 11:00 часов 6 марта в Армении был подтвержден 421.341 случай коронавирусной болезни, из которых 406.193 – случаи выздоровления, 8536 – случаи со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение коронавируса получают 4 984 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 3 422 тестирования, подтверждено 115 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 505 граждан, зарегистрировано 8 случаев смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 916 тысяч 349.

 

 

 


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