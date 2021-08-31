Анонс мероприятий на 7 марта
17:39, Март 05, 2022
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- 17:39 Анонс мероприятий на 7 марта
- 17:00 Иранские компании примут участие в строительстве транзитных дорог в Армении
- 16:24 «Аэрофлот» приостанавливает все международные рейсы, кроме рейсов в Беларусь
- 16:22 Константинопольский Патриарх Армянской Апостольской церкви Саак Машалян прибыл в Армению
- 16:08 Премьер-министр почтил память Вазгена Саркисяна
- 15:57 Владимир Карапетян представил подробности о ситуации в Украине и работе посольства РА
- 15:15 Великобритания призвала своих граждан подумать оботъезде из России
- 15:07 На территорию консульства России в Нидерландах было сброшено взрывное устройство
- 14:36 Армяне Украины активно участвуют в помощи нуждающимся
- 14:30 Эрдоган рассчитывает на телефонный разговор с Путиным
- 14:27 В Грузии за сутки зарегистрировано более 3000 случаев коронавируса
- 14:20 Главы МИД Беларуси и России обсудили взаимодействие против распространения ложной информации
- 14:08 Посольство России направило ноту в МИД Германии по вопросу дискриминации русскоязычного населения
- 13:58 Президент Азербайджана встретился с министром иностранных дел Турции
- 13:48 Россия не преследует цели разделить Украину на части. Песков
- 13:28 Сурен Папикян почтил память Вазгена Саргсяна
- 13:15 В ряде общин Арцаха пройдут выборы ОМС
- 13:13 Это НАТО, которого мы хотели? Зеленский жестко отреагировал на решение не закрывать небо Украины
- 13:00 По данным ООН, число покидающих Украину достигло 1,2 млн человек
- 12:37 Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о возвращении двух своих самолетов из Киева
- 12:30 Обстановка вокруг Киева напряженная, жителей призывают оставаться в убежищах
- 12:22 Зеленский заявил, что они будут бороться до конца
- 12:17 Bloomberg сообщил о временном прекращении деятельности в России
- 12:15 Маск сообщил, что получил запросы от некоторых правительств на блокировку российских СМИ
- 12:00 CNN прекращает вещание в России
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