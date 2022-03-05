Константинопольский Патриарх Армянской Апостольской церкви Саак Машалян прибыл в Армению 

В Первопрестольный Святой Эчмиадзин прибыл Константинопольский Патриарх Армянской Апостольской церкви архиепископ Саак Машалян.

Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Св.Престола.

По этому случаю духовные отцы Первопрестольного Святого Эчмиадзина и Армянский Патриарх Константинополя прошествовали в часовню св. Иоанна Крестителя и Св. Вардана, где под председательством епископа Мушега Бабаяна был отслужен особый приветственный чин «Рашапар».

От имени конгрегации Первопрестольного епископ Мушег приветствовал Патриарха Саака. Затем Константинопольский Патриарх принес свои благословения и наилучшие пожелания Конгрегации Святого Эчмиадзина, поблагодарив Бога за то, что по благословению Господа он снова находится в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

В ближайшие дни Константинопольский Патриарх Армянской Апостольской церкви архиепископ Саак также примет участие в заседании Высшего Духовного Совета, которое состоится в Первопрестоле Святого Эчмиадзина.