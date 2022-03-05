Премьер-министр почтил память Вазгена Саркисяна
По случаю 63-летия со дня рожденияспарапетаВазгена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян посетил Союз добровольцев «Еркрапа».
Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.
Премьер-министр возложил цветы к памятнику Вазгену Саркисяну, почтил его память.
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