Премьер-министр почтил память Вазгена Саркисяна

По случаю 63-летия со дня рожденияспарапетаВазгена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян посетил Союз добровольцев «Еркрапа».

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Премьер-министр возложил цветы к памятнику Вазгену Саркисяну, почтил его память.