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Великобритания призвала своих граждан подумать оботъезде из России

Великобритания призвала своих граждан подумать оботъезде из России

Великобритания призывает своих граждан рассмотреть вопрос о выезде из России из-за ситуации на Украине. 

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает Reuters.

 «Если ваше присутствие в России не очень важно, мы советуем вам подумать об отъезде», — говорится в заявлении британского правительства. 

Ранее Великобритания посоветовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за отсутствия доступных вариантов перелета и из-за  экономической нестабильности.


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