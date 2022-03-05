Великобритания призвала своих граждан подумать оботъезде из России
15:15, 5 Март, 2022
Великобритания призывает своих граждан рассмотреть вопрос о выезде из России из-за ситуации на Украине.
Как передаетАрменпресс, об этом сообщает Reuters.
«Если ваше присутствие в России не очень важно, мы советуем вам подумать об отъезде», — говорится в заявлении британского правительства.
Ранее Великобритания посоветовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за отсутствия доступных вариантов перелета и из-за экономической нестабильности.
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