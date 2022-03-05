Великобритания призвала своих граждан подумать оботъезде из России

Великобритания призывает своих граждан рассмотреть вопрос о выезде из России из-за ситуации на Украине.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает Reuters.

«Если ваше присутствие в России не очень важно, мы советуем вам подумать об отъезде», — говорится в заявлении британского правительства.

Ранее Великобритания посоветовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за отсутствия доступных вариантов перелета и из-за экономической нестабильности.