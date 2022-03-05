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На территорию консульства России в Нидерландах было сброшено взрывное устройство

На территорию консульства России в Нидерландах было сброшено взрывное устройство

4 марта на территорию консульского отделаРоссии в Нидерландах было брошено самодельное взрывное устройство. 

Как передает Арменпресс, об этом заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин в эфире "Первого канала".

"Вчера в консульский отдел нашего посольства было брошено самодельное взрывное устройство. Газовый баллон должен был взорваться, но, к счастью, не сработал", - сказал дипломат. 

Шульгин отметил, что это не единственный случай. «В письмах мне, как и нашему военномуатташе, трем высокопоставленным дипломатам, отправленных в наше посольство,  был белый порошок», — сказал он.


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