На территорию консульства России в Нидерландах было сброшено взрывное устройство

4 марта на территорию консульского отделаРоссии в Нидерландах было брошено самодельное взрывное устройство.

Как передает Арменпресс, об этом заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин в эфире "Первого канала".

"Вчера в консульский отдел нашего посольства было брошено самодельное взрывное устройство. Газовый баллон должен был взорваться, но, к счастью, не сработал", - сказал дипломат.

Шульгин отметил, что это не единственный случай. «В письмах мне, как и нашему военномуатташе, трем высокопоставленным дипломатам, отправленных в наше посольство, был белый порошок», — сказал он.