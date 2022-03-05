На территорию консульства России в Нидерландах было сброшено взрывное устройство
15:07, 5 Март, 2022
4 марта на территорию консульского отделаРоссии в Нидерландах было брошено самодельное взрывное устройство.
Как передает Арменпресс, об этом заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин в эфире "Первого канала".
"Вчера в консульский отдел нашего посольства было брошено самодельное взрывное устройство. Газовый баллон должен был взорваться, но, к счастью, не сработал", - сказал дипломат.
Шульгин отметил, что это не единственный случай. «В письмах мне, как и нашему военномуатташе, трем высокопоставленным дипломатам, отправленных в наше посольство, был белый порошок», — сказал он.
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