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В Грузии за сутки зарегистрировано более 3000 случаев коронавируса

В Грузии за сутки зарегистрировано более 3000 случаев коронавируса

По состоянию на 5 марта в Грузии зарегистрировано 3033 новых случая заражения коронавирусом. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее число заболевших в стране составляет 1 миллион 623 тысячи 672 человека. 

В Грузии за последние сутки лечение от коронавируса прошли 8 118 пациентов. Вирус убил по меньшей мере 32 человека в стране, в результате чего общее число смертей достигло 16 338.


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