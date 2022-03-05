В Грузии за сутки зарегистрировано более 3000 случаев коронавируса

По состоянию на 5 марта в Грузии зарегистрировано 3033 новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее число заболевших в стране составляет 1 миллион 623 тысячи 672 человека.

В Грузии за последние сутки лечение от коронавируса прошли 8 118 пациентов. Вирус убил по меньшей мере 32 человека в стране, в результате чего общее число смертей достигло 16 338.