Главы МИД Беларуси и России обсудили взаимодействие против распространения ложной информации

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова, посвященный ситуации в регионе.

Как передает Арменпресс, по этому поводу МИД Беларуси распространил заявление.

"Во время телефонного разговора обсуждались вопросы, связанные с открытием гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан в местах боевых действий в Украине или эвакуации иностранных граждан, оказавшихся в сложных ситуациях", - говорится в сообщении.

Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили и другие вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие «по противодействию информационным атакам и распространению ложной информации».