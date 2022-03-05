Посольство России направило ноту в МИД Германии по вопросу дискриминации русскоязычного населения

Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту протеста в связи с дискриминацией россиян.

Как передает Арменпресс, об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Необходимо, чтобы правительство Германии направило решительные сигналы местным властям — муниципальным, коммунальным, региональным службам,чтобы прекратить эту дискриминацию. В МИД Германии направлена нота из посольства», — сообщил Нечаев в эфире т/к «Россия-24».

Он подчеркнул, что в посольство поступают сотни заявлений от россиян о дискриминации русскоязычного населения. "К сожалению, это касается и детей в немецких школах", - сказал посол, отметив, что дети, рожденные в смешанных браках, подвергались различным формам психологического насилия.

Сергей Нечаев сообщил, что, несмотря на угрозы, посольство работает в обычном режиме.