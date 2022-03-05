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Президент Азербайджана встретился с министром иностранных дел Турции

Президент Азербайджана встретился с министром иностранных дел Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося в Баку министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Чавушоглу написал на своей странице в Twitter о встрече, в частности, отметив: «Мы встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы укрепляем наше сотрудничество под лозунгом «Одна нация, два государства. Мы высоко оценили шаги, которые мы предпринимаем ради длительного мира и стабильности в нашем регионе».


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