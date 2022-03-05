Россия не преследует цели разделить Украину на части. Песков

Россия, проводя военную операцию на территории Украины, не преследует цели разделения Украины на части, а пытается обеспечить гарантии собственной безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После государственного переворота в 2014 году Украина подверглась влиянию нацистской идеологии. Мы хотим освободить ее от этой идеологии. Кроме того, на Украине выросла инфраструктура НАТО, которая напрямую угрожает безопасности России. У нас нет цели разделять украинскую территорию на части, но мы стремимся к обеспечению наших гарантий безопасности", - отметил Песков.

Он добавил, что Москва добивается того, чтобы «баланс в сфере безопасности в Европе изменился» и чтобы страны-члены НАТО больше не поставляли оружие Украине.