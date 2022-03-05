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Россия не преследует цели разделить Украину на части. Песков

Россия не преследует цели разделить Украину на части. Песков

Россия, проводя военную операцию на территории Украины, не преследует цели разделения Украины на части, а пытается обеспечить гарантии собственной безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 «После государственного переворота в 2014 году Украина подверглась влиянию нацистской идеологии. Мы хотим освободить ее от этой идеологии. Кроме того, на Украине выросла инфраструктура НАТО, которая напрямую угрожает безопасности России. У нас нет цели разделять украинскую территорию на части, но мы стремимся к обеспечению наших гарантий безопасности", - отметил Песков.

Он добавил, что Москва добивается того, чтобы «баланс в сфере безопасности в Европе изменился» и чтобы страны-члены НАТО больше не поставляли оружие Украине.


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