Время в Ереване: 11:07:36,   5 Март

Сурен Папикян почтил память Вазгена Саргсяна

Сурен Папикян почтил память Вазгена Саргсяна

5 марта, по случаю 63-летия со дня рождения национального героя Армении, Героя Арцаха, государственного и военного деятеля Вазгена Саргсяна, министр обороны РА Сурен Папикян в сопровождении руководства ведомства посетил военный пантеон Ераблур.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.

 Министр обороны РА ивысокопоставленные военные лица почтили память и возложили цветы к могилам полководца Вазгена Саргсяна, а также к могилам сынов армянского народа, отдавших свои жизни во время защиты Родины.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]