В ряде общин Арцаха пройдут выборы ОМС

Центральная избирательная комиссия Республики Арцах сообщает, что 10 апреля в ряде общин пройдут выборы Органов местного самоуправления.

Как передает Арменпресс, в повестку заседания ЦИК от 4 марта был включен один вопрос: утвердить график выборов главы общины Бердашен Мартунинского района Республики Арцах,и составв Совета старейшин общин Норшен, Цоватех, Сос, Варанда Мартунинского района Республики Арцах, общины АкнабердШаумяновского района Республики Арцах.

Члены комиссии утвердили график основных мероприятий по организации и проведению выборов.