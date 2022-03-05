Это НАТО, которого мы хотели? Зеленский жестко отреагировал на решение не закрывать небо Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как он отверг призыв НАТО о бесполетной зоне над Украиной, все те, кто погибнет в Украине, погибнут такжеиз-за НАТО, его слабости и разобщенности.

Как передает Арменпресс, об этом Зеленский сказал в своем послании.

«Сегодня был саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит, саммит, который показал, что не все думают, что борьба за свободу должна быть единой целью для Европы. Все разведывательные службы НАТО хорошо осведомлены о планах противника и признали, что Россия хочет продолжать наступление так долго, как это возможно.Уже 9 дней мы наблюдаем жестокую войну, разрушают наши города, стреляют в наших граждан, детей, школы, церкви, уничтожают все, что обеспечивает нормальную жизнь. И они хотят продолжать это. Зная, что удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно решило не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что сами государства НАТО создали нарратив о том, что закрытие неба Украины спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», — заявил Зеленский.

Он назвал «самогипнозом» нарратив альянса о том, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Зеленский добавил, что у них может быть оружие - в разы мощнее, чем есть у них.

«Нужно думать о людях, о человечестве, а о чем вы думали на том саммите? Все люди, которые умрут с сегодняшнего дня, умрут из-за вас, из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности.Все, что блок сделал до сих пор, это переправил 50 тонн дизельного топлива в Украину через свою систему закупок, предположительно для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы сжечь его лучше. Но он уже сгорел для нас в огне русских войск. Это тот НАТО, которого мы хотели? Вы создавали такой альянс?", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, НАТО дало добро на дальнейшие бомбардировки украинских городов, отказавшись от создания бесполетной зоны.

«Вы могли бы закрыть наше небо, но… я не знаю, кого вы можете защитить, можете ли вы защитить страны НАТО?От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за общую свободу, за наше общее будущее ", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил друзей Украины в НАТО, отметив, что у них много дружественных стран-партнеров, что они помогают им, несмотря ни на что, с первого дня, уверен он, до победы. "И именно поэтому мы не чувствуем себя одинокими, мы продолжаем бороться, мы будем защищать нашу страну, нашу землю", - заключил президент Украины.

Ранее сообщалось, что НАТО отклонило просьбу украинской стороны о создании бесполетных зон в украинском воздушном пространстве, заявив, что усиливает поддержку, но прямое участие приведет к более широкой, еще более жестокой европейской войне.