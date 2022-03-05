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По данным ООН, число покидающих Украину достигло 1,2 млн человек

По данным ООН, число покидающих Украину достигло 1,2 млн человек

По оценкам ООН, с начала российской военной операции Украину покинули около 1,2 млн человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Европейская правда". 

Верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщил, что по состоянию на 4 марта, число людей, покидающих страну, составило 1 миллион 210 тысяч человек, что на 171 тысячу больше, чем днем ранее.

В ООН подчеркивают, что количество людей, покидающих Украину, будет увеличиваться по мере усиления борьбы за крупные украинские города. 

Отмечается, что все больше украинцев пересекают границу с Польшей. По последним данным, в том направлении уже выехало 620 тысяч человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Он сказал, что Народные Республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение по всей стране. США и ряд европейских стран ввели санкции против России. Последняя выступает с ответными санкциями.


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