Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о возвращении двух своих самолетов из Киева

Министерство обороны Турции ведет переговоры с Россией и Украиной о возвращении двух своих самолетов из аэропорта Борисполь.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр Хулуси Акар.

"24 февраля мы отправили два наших самолета А-400М в Украину с гуманитарной помощью. В то же время мы планировали эвакуировать оттуда наших граждан. Два наших самолета сейчас ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства. Мы находимся в контакте как с Россией, так и с Украиной, чтобы обеспечить максимальную безопасность наших самолетов», — цитирует HaberTurk слова министра обороны Турции.

Акар сообщил о телефонных разговорах с министрами обороны России и Украины. «Мы договорились, будем продолжать переговоры. Мы ожидаем позитивных изменений", - сказал он.