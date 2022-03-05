Обстановка вокруг Киева напряженная, жителей призывают оставаться в убежищах

В столице Украины Киеве объявлена воздушная тревога. Администрация города Киева призвала всех жителей немедленно перебраться в убежища.

Как передает Арменпресс, "Укринформ" сообщает, что глава военной администрации Киева Николай Жирнов заявил, что ситуация вокруг Киева остается напряженной.

«Ситуация вокруг Киева сегодня очень напряженная, мы делаем все необходимое для защиты столицы. Это сердце нашей страны, культуры, истории, центр нашей государственности. Это святое место для каждого украинца. По сей день въезды в столицу твердо охраняют подразделения ВСУ», — сказал Николай Жирнов.

Он сообщил, что проведена большая подготовительная работа в связи с инфраструктурой: блокпостами, базами, минированием объектов. Он выразил уверенность, что противнику не удастся войти в город.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Он сказал, что Народные Республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение по всей стране. США и ряд европейских стран ввели санкции против России. Последняявыступает с ответными санкциями.