Зеленский заявил, что они будут бороться до конца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем послании, что будут бороться до конца.

Как передает Арменпресс, Зеленский, в частности, сказал: «Мы пережили 9 дней тьмы. Мы противостояли, мы ответили на вторжение, как могли, мы ответили героизмом, солидарностью, взаимопомощью, мы ответили по-украински – так, чтобы история Европы всегда помнила ее, они будут рассказывать своим детям и внукам… Весь континент узнает о Харькове, Черновцах, Волновахе, Мариуполе, других наших красивых городах, живых городах, которые противостояли».

Он отметил, что независимо от того, какая стратегическая ситуация на данный момент, украинцы едины —от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Зеленский добавил, что Россия пыталась отключить украинское телевидение, связь и электричество. «Но даже если вы лишите нас кислорода, мы сделаем глубокий вдох, чтобы сказать: убирайтесь с наших земель. Даже в полной темноте мы видим правду. И мы будем сражаться, пока не потемнеет в глазах», — сказал он.