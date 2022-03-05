Bloomberg сообщил о временном прекращении деятельности в России

Американское агентство Bloomberg 5 марта сообщило о решении временно приостановить работу своих журналистов на территории РФ.

«С большим сожалением мы принимаем решение о временном прекращении деятельности наших СМИ в России», - как передает Арменпресс, сказал главный редактор агентства Джон Миклтуэйт.

Как сообщает Bloomberg, причиной решения является «поправка к Уголовному кодексу, которая, вероятно, направлена на превращение любого независимого журналиста в преступника». По данным информагентства, такие изменения делают невозможной нормальную журналистику в стране.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации о российских вооруженных силах.

После принятия закона CNN, британская BBC и CBC Canada временно приостановили свою деятельность в России.