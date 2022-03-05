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Маск сообщил, что получил запросы от некоторых правительств на блокировку российских СМИ

Маск сообщил, что получил запросы от некоторых правительств на блокировку российских СМИ

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его спутниковая сеть Starlink не будет блокировать российские СМИ. 

Как передает Арменпресс, об этом он сделал запись на своей странице в Twitter.

 «Некоторые правительства(не Украина) потребовали от Starlink заблокировать российские источники новостей…  Мы не будем этого делать, если только под дулом пистолета», — написал Маск.

Глава компаний SpaceXиTesla выразил поддержку Украине, написав: «Держись, Украина». Маск выразил также соболезнования великим людям России, которые этого (имеется в виду война России против Украины) не желают».


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