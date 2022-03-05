Время в Ереване: 11:07:36,   5 Март

CNN прекращает вещание в России

CNN прекращает вещание в России

Авторитетный американский телеканал CNN прекращает вещание на территории Российской Федерации. 

Как передает  Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь телекомпании.

 «CNN прекратит вещание в России, в то же время мы продолжим оценивать ситуацию и выяснять, что делать дальше», — как сообщает Reuters, сказал представитель телекомпании.

Этот шаг CNN последовал за принятием президентом России Владимиром Путиным 4 марта закона, предусматривающего уголовную ответственность за распространение ложной информации о российских вооруженных силах.

После того, как закон был принят в России, было временно приостановлено также вещание  британского BBC и канадского CBC.


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