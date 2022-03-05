Макрон обсудил ситуацию в Украине с Шольцем, Джонсоном и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Елисейском дворце.

Основной темой обсуждения во время телефонных разговоров были боевые действия на Украине.

В частности, Макрон коснулся операций, проводимых в районе Запорожской АЭС, и проинформировал собеседников о телефонном разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Собеседники «приветствовали предложение президента предпринять четкие шаги по реализации предложений МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины».

Макрон также обсудил с Шольцем вопрос саммита ЕС, который состоится 10-11 марта. Макрон намерен обсудить в рамках этой встречи вопросы, связанные с развитием событий в Украине и адаптацией европейских стран к ситуации.