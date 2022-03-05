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Европейские индексы - 04-03-22

Европейские индексы - 04-03-22

МОСКВА, 5 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 4.41% и составил 13094.54 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.21% и составил 6378.37 пункта, британский FTSE снизился на 3.48% и составил 6987.14 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.


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