Европейские индексы - 04-03-22
МОСКВА, 5 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 4.41% и составил 13094.54 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.21% и составил 6378.37 пункта, британский FTSE снизился на 3.48% и составил 6987.14 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.
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