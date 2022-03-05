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В Мали террористы напали на военную базу и убили 27 военных

В Мали террористы напали на военную базу и убили 27 военных

По меньшей мере 27 человек погибли в результате нападения боевиков на военную базу в Мали.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство France Press

В результате нападения ранены 33 человека. Семь военных числятся пропавшими без вести.

Согласно сообщению, распространенному вооруженными силами Мали, 47 террористов удалось нейтрализовать на месте, еще 23 были убиты в ходе дальнейших действий.


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