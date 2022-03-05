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Около 174 тысяч человек из Донбасса и Украины переехали в Россию. ТАСС

Около 174 тысяч человек из Донбасса и Украины переехали в Россию. ТАСС

Около 156 тысяч жителей Донецка и Луганска с 18 февраля по сей день эвакуированы в Россию.

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил анонимный источник в силовых структурах.

"По состоянию на утро 5 марта, границу Российской Федерации пересекли почти 174 тыс. человек, из которых более 45 тысяч–дети. Почти 156 тысяч–это жители Донецка и Луганска, эвакуация которых осуществлялась с 18 февраля", - сообщил собеседник информагентства.

Он уточнил, что за последние дни около 18 тысяч граждан РФ, Украины и других стран переехали из Украины в Россию.


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