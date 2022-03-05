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В Чехии намерены предоставлять беженцам из Украины около 200 евро в месяц

В Чехии намерены предоставлять беженцам из Украины около 200 евро в месяц

Правительство Чехии 7 марта рассмотрит проект закона, представленный министром труда и социальных вопросов, который  предусматривает оказание финансовой помощи беженцам из Украины в размере 5 тысяч крон (около 200 евро в месяц).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Чешское радио.

Кроме того, правительство намерено оказать финансовую поддержку жителям Чехии, которые обеспечивают беженцев местом проживания.

С начала военной операции в Украине со стороны России в Чехии было подтверждено около 40 тысяч беженцев с украинской стороны.


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