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"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Армению до конца марта

"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Армению до конца марта

Компания "Уральские авиалинии" распространила заявление о том, что с 4 марта по 26 марта прекращаются полеты в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом компания сделала запись в своем Telegram-канале.

"В связи с геополитической ситуацией авиакомпания"Уральские авиалинии " вынуждена отменить следующие международные рейсы: с 4 по 26 марта– в ОАЭ, с 4 по 26 марта– в Армению, с 5 по 26 марта– в Азербайджан, с 4 по 26 марта– в Израиль", - говорится в заявлении.

Ранее авиакомпания сообщила о прекращении с 1 марта рейсов в Венгрию, Испанию, Болгарию, Кипр, Португалию и Турцию —в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран.


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