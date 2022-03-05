Вице-премьер РА поручил улучшить стандарты для общественных пляжей

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна с участием руководителей и представителей заинтересованных государственных органов 4 марта состоялось совещание по проекту общественных пляжей и аллеи Севан-Лчашен.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе вице-премьера Армении, по словам вице-премьера, правительство с целью обеспечения доступного для всех слоев обществ отдыха приняло ряд решений о создании восьми общественных пляжей, но в настоящее время благоустроены и сданы в эксплуатацию только три из них.

Обслуживание этих трех пляжей было поручено частной компании, которая провела работы по благоустройству․ Планируется построить также аллею, новую парковку, установить новые павильоны и навесы, а также должным образом организовать работы по вывозу мусора.

Отметив наличие интереса общества к общественным пляжам, вице-премьер поручил компетентным органам провести инвентаризацию имеющихся недовольств, исправить в короткие сроки поднятые гражданами проблемы, а также принять меры для того, чтобы общественный пляж стал действительно доступным для всех.

В целях повышения доступности общественных пляжей в ходе совещания были обсуждены возможности ввода в эксплуатацию остальных пяти пляжей, создания 4 новых общественных пляжей в общинах Лчап, Шоржа, Норатус и Мартуни, улучшения стандартов для всех общественных пляжей, а также представлен проект зонирования участка Лчашен-полуостров Севан Национального парка “Севан”, связанные с его реализацией проблемы и варианты их решения.