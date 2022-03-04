Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ВС России намерены взять Запорожскую АЭС под контроль

Вооружённые силы России намерены взять Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Ранее Гросси заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной по ситуации с Запорожской атомной электростанцией.

Он также сообщил, что выброса радиации после пожара в учебном центре на территории Запорожской АЭС нет.