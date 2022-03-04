В Кыргызстане задержан гражданин Турции, разыскиваемый по подозрению в причастности к убийству Гранта Динка

В ходе операции по противодействию с незаконной миграцией, сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики, получена информация об использовании неким гражданином Турции поддельных документов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана, 26 февраля 2022 г. в результате специальных действий, оперативниками СПЭНМ на территории столицы, задержан гражданин Турции 1984 г.р., А.И. Установлено, что задержанный использует поддельные паспорт и водительские права, на имя М.И.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный иностранный гражданин разыскивается правоохранительными органами Турецкой Республики.

Розыск объявлен в Стамбуле, А.И. подозревается в причастности к убийству журналиста Гранта Динка в январе 2007 года, а также в совершении ряда других тяжких преступлений, включая причастность к организованной преступности и незаконному хранению огнестрельного оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 378 ч. 1 (незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики) и ст. 379 ч. 2 (подделка документов) УК КР.

28 февраля 2022 года решением Первомайского районного суда столицы, А.И. заключен под стражу в СИЗО №1 г. Бишкек, сроком на два месяца.