Член сборной Армении по гимнастике Ваагн Давтян выиграл золотую, а Артур Аветисян - серебряную медаль на Чемпионате мира.

Как сообщает Арменпресс, в очередном туре проходящего в Дохе Кубка мира первое место занял Ваагн Давтян с 14,700 очками, а Артур Аветисян - второе с 14,500 очками.