Число прибывших в Польшу с Украины беженцев превысило 700 тыс. человек

Число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции на Украине, превысило 700 тыс. человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу в Twitter пограничная охрана республики.

"С 24 февраля с Украины в Польшу приехали уже более 706,3 тыс. человек", - информировала служба.

"Сегодня до 15:00 сотрудники погранохраны пропустили 59,1 тыс. приезжающих с Украины", - добавили в службе.

Как информировал в пятницу на брифинге президент Польши Анджей Дуда, в республику с Украины прибывают представители 170 стран мира. Как подчеркнул польский лидер, в Польшу пропускают всех вне зависимости от гражданства и предъявляемых документов.