Берлин сообщает, что Путин проинформировал Шольца о переговорах с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Во время разговора, который длился около часа, они обменялись разными точками зрения [на происходящее на Украине]. Канцлер выразил крайнюю обеспокоенность", - отметил представитель кабмина. "Он призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боев", - сообщил Хебештрайт.

"Президент Путин проинформировал канцлера о том, что Россия и Украина планируют провести третий раунд переговоров в конце этой недели. Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры", - добавил Хебештрайт.