Состоится внеочередное заседание НС

Решением председателя НС, в соответствии со ст.100 Конституции Армении и ст.41 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания", по инициативе правительства 9 марта, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС – с установленной повесткой дня. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.