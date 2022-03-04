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Состоится внеочередное заседание НС

Состоится внеочередное заседание НС

Решением председателя НС, в соответствии со ст.100 Конституции Армении и ст.41 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания", по инициативе правительства 9 марта, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС – с установленной повесткой дня. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.


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