Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерациями гимнастики Армении и Катара. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация гимнастики Армении.

Меморандум заложит основу для нового этапа сотрудничества между федерациями гимнастики двух стран, направленного на дальнейшее развитие спорта в двух странах.

В мероприятии приняли участие посол Республики Армения в Государстве Катар Армен Саркисян, глава технического комитета по борьбе Олимпийского комитета Катара Вардан Казарян, благодаря непосредственным усилиям которого состоялось это мероприятие.