Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерациями гимнастики Армении и Катара

Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерациями гимнастики Армении и Катара

Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерациями гимнастики Армении и Катара. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация гимнастики Армении. 

Меморандум заложит основу для нового этапа сотрудничества между федерациями гимнастики двух стран, направленного на дальнейшее развитие спорта в двух странах.

В мероприятии приняли участие посол Республики Армения в Государстве Катар Армен Саркисян, глава технического комитета по борьбе Олимпийского комитета Катара Вардан Казарян, благодаря непосредственным усилиям которого состоялось это мероприятие.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]