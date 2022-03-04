ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией

ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу в Европейской комиссии.

Также ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами.

"Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках инструмента программ приграничного сотрудничества", - говорится в распространенном ЕК документе.

Сообщается, что сотрудничество также останавливается по программе региона Балтийского моря "Интеррег".

"ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами", - сообщил, в свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.