Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией

ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией

ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу в Европейской комиссии.

Также ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами.

"Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках инструмента программ приграничного сотрудничества", - говорится в распространенном ЕК документе.

Сообщается, что сотрудничество также останавливается по программе региона Балтийского моря "Интеррег".

"ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами", - сообщил, в свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]