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Азиатские индексы - 04-03-22

Азиатские индексы - 04-03-22

ТОКИО, 4 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.23% и составил 25985.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.96% и составил 1844.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 3447.65 пункта, а HANG SENG снизился на 2.50% и составил 21905.29 пункта.


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