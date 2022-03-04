Азиатские индексы - 04-03-22

ТОКИО, 4 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.23% и составил 25985.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.96% и составил 1844.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 3447.65 пункта, а HANG SENG снизился на 2.50% и составил 21905.29 пункта.